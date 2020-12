Esporte Goiás tem tabu diante do Corinthians a quebrar pela frente Clube esmeraldino não vence adversário há quase sete anos e nunca ganhou na Neo Química Arena

Após o empate diante do Grêmio, dentro de casa, conquistar uma vitória sobre o Corinthians, em São Paulo, na próxima segunda-feira (21), passou a ser inadiável para o Goiás. Para isso, o time esmeraldino terá de quebrar um tabu que já dura sete anos sem vencer o adversário paulista e precisará somar seus primeiros pontos na Neo Química Arena, estádio particular do Corinthians o...