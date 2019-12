Esporte Goiás tem sucesso com plano de sócio-torcedor pela primeira vez Clube consegue fazer programa Sou Verdão decolar e encerra o ano de 2019 com mais de 11 mil adeptos

O Goiás comemora ter emplacado, em 2019, pela primeira vez um programa de sócio-torcedor. No início de agosto deste ano, o clube esmeraldino lançou o Sou Verdão com expectativa de finalizar a temporada com 10 mil associados. Encerra o ano com a marca de 11.700. “Nossa avaliação é que conseguimos mudar uma concepção. O Goiás ficou mais de uma década com o Nação Esm...