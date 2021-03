Esporte Goiás tem seis desfalques contra o Jaraguá Time esmeraldino sofre com jogadores entregues ao departamento médico para recuperação de lesões

O Goiás terá desfalques, por lesão, para enfrentar o Jaraguá nesta quarta-feira (31), às 22 horas, na retomada do Campeonato Goiano. Os técnicos Augusto César e Glauber Ramos não podem contar com seis jogadores entregues aos cuidados dos médicos do clube. Os principais desfalques desta lista são o volante Breno e o meia Daniel de Pauli, que foram utilizados mais v...