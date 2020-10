Esporte Goiás tem série de desfalques por lesão, mas jogador em fase de transição Técnico Enderson Moreira destacou problemas de desfalques após derrota para o Fluminense

O técnico Enderson Moreira terá vários desfalques por motivo de lesão para escalar a equipe diante do Atlético-MG. Os atacantes Mike, Victor Andrade, Henrique Almeida e o volante Sandro estão entregues aos cuidados do departamento médico, enquanto os atacantes Lucão e Kevin Quevedo estão no período de transição física e ainda não têm condições de entrar em campo. O atacan...