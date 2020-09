Esporte Goiás tem pior começo de Brasileirão na era dos pontos corridos Aproveitamento inicial é o pior dos pontos corridos, mas clube possui exemplos de reação

O início ruim do Goiás na Série A é o pior que o clube registrou após sete jogos disputados na competição, desde que o formato dos pontos corridos foram adotados. O aproveitamento de 23,8% é idêntico ao obtido pela equipe esmeraldina na edição de 2003, quando o atual modelo teve início no Brasileirão. Uma das diferenças nas campanhas é a posição do time goiano, há 17 a...