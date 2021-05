Esporte Goiás tem o pior desempenho entre os clubes da Série B na temporada Time esmeraldino começará o Campeonato Brasileiro pressionado pelo desempenho ruim no primeiro semestre do futebol

O Goiás inicia sua caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro em 12 dias. O time esmeraldino convive com um dado negativo nesta temporada. Entre os 20 clubes da 2ª Divisão, o Goiás é o que possui o pior aproveitamento dos pontos disputados.Eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil e nas quartas de final do Campeonato Goiano, o Goiás disputou 13 jogos dos quais venceu...