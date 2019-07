Esporte Goiás tem mudanças para enfrentar o Galo em reencontro com a torcida Goiás faz 1º jogo diante da torcida após pausa e tem três mudanças para enfrentar o Galo

Em seu primeiro jogo no Estádio Serra Dourada após a parada para a Copa América, o Goiás tem pela frente o Atlético/MG, um adversário do grupo dos quatro primeiros colocados (G4) do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, apenas quatro pontos separam uma equipe da outra. Isso faz com que o time de Claudinei Oliveira tenha a meta de diminuir essa diferença neste domingo (...