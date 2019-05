Esporte Goiás tem melhor início entre times oriundos da Série B Esmeraldino tem campanha inicial no Brasileiro superior a Fortaleza, CSA e Avaí, três primeiros na 2ª Divisão em 2018

Apesar de ter conquistado o acesso à Série A do Brasileiro em 4º lugar no ano passado, o Goiás faz o melhor início de Brasileirão entre as equipes que subiram. Ocupando a 10ª colocação com seis pontos, o alviverde constrói um começo sólido e tem pela frente mais um jogo em casa, contra o Botafogo, para melhorar ainda mais esses números iniciais. Fortaleza, campeão ...