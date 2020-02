O Goiás terá, na terça-feira (25), mais um capítulo na sua história de mata-matas. Para escrever mais uma narrativa positiva, o time esmeraldino terá de superar o Sol de América-PAR, revertendo o roteiro do episódio inicial, que terminou com derrota por 1 a 0, em Assunção, há duas semanas.

O retrospecto detalhado do Goiás em mata-matas, feito pelo POPULAR, indica equilíbrio entre classificações e eliminações do Goiás, após sair em desvantagem no primeiro confronto. Uma das viradas mais marcantes e que serve de inspiração para o clube ocorreu na Série B do Campeonato Brasileiro de 1994, contra a Desportiva-ES. Após derrota por 2 a 0, no Espírito Santo, a equipe alviverde devolveu o placar em Goiânia e conseguiu se classificar para a decisão do torneio, além de garantir o acesso à elite do futebol brasileiro.

“A gente jogava por dois resultados iguais. A Desportiva teve chances de definir no fim do primeiro jogo, quando tivemos dois expulsos (Zé Teodoro e Augusto). Sabíamos que seria possível reverter o 2 a 0, pois conseguiríamos fazer prevalecer o mando de campo no Serra Dourada. Assim fizemos, com um gol no início da partida e outro no segundo tempo”, lembra o ex-atacante Marcelo Batista, uma das novidades do técnico Walter Nascimento para o segundo confronto. O ex-jogador, inclusive, foi o autor do primeiro gol esmeraldino na partida. Baltazar, de pênalti, ampliou na etapa final.

O resultado foi suficiente pois o Goiás teve melhor campanha nas fases anteriores. “Nosso time era muito jovem, com o clube apostando bastante na base, e foi uma temporada especial, com o acesso e o título estadual”, lembrou Marcelo Batista.

A maior reviravolta esmeraldina ocorreu nas semifinais do Goianão de 2008. Após perder por 3 a 1, no Jonas Duarte, o Goiás goleou o Anápolis por 4 a 1. A virada foi dupla, pois além de sair em desvantagem no confronto, o time alviverde começou a segunda partida atrás do placar.

“O Anápolis tinha uma equipe muito qualificada, abriu vantagem e todos consideravam que estavam garantidos na final. Fizemos uma partida quase perfeita na volta. Tivemos uma reação histórica, com a força da torcida nos empurrando para cima. Mandamos no jogo. Quem viveu, lembra que foi uma virada espetacular”, avaliou Harlei Menezes, ex-goleiro e atual assessor da presidência do Goiás. Os gols esmeraldinos foram de Anderson Aquino, duas vezes, Paulo Baier e Fabinho.

Os ensinamentos das viradas passadas são repassados aos atuais atletas esmeraldinos. “Tem de ter atitude nesse tipo de jogo, marcar a saída de bola adversária, pressionar o tempo todo e ter eficiência quando as oportunidades surgirem”, projetou Marcelo Batista, que espera uma postura aguerrida dos jogadores alviverdes na próxima terça-feira, no Olímpico, palco do jogo contra o Sol de América.

A reviravolta mais recente em um confronto do Goiás ocorreu nas quartas de final da Copa Verde de 2019, quando o time alviverde bateu o Luverdense por 4 a 2, após perder por 2 a 1 no primeiro jogo. A competição que proporcionalmente teve mais viradas esmeraldinas foi a Copa Centro-Oeste – saiu atrás três vezes e conseguiu reverter em todas.

Inspiração alviverde vem da própria Sul-Americana

A inspiração de viradas pode ser puxada no próprio retrospecto esmeraldino da Copa Sul-Americana. Em 2010, quando teve sua melhor campanha no torneio, o Goiás conseguiu eliminar o Palmeiras, nas semifinais, após perder a ida por 1 a 0. Ganhou, em São Paulo, de 2 a 1. Já em 2014, na 1ª fase, a reviravolta ocorreu sobre o Fluminense, com 1 a 0 em Goiânia, após derrota por 2 a 1 no Rio de Janeiro.

Harlei Menezes acredita que o foco dos atletas em campo, aliado ao Olímpico lotado, serão fatores que vão fazer a diferença para mais uma virada esmeraldina, desta vez contra o Sol de América-PAR, na terça-feira (25).

“Tem de ter concentração e acreditar que sempre pode conseguir o resultado, além da força que vai vir da arquibancada. A força da torcida esmeraldina para quem vive, quem está em campo, é fenomenal. Todos esses ingredientes vão levar o Goiás para uma bela classificação e virada”, afirmou, confiante, o ex-goleiro e atual dirigente alviverde.