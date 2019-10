Esporte Goiás tem He-Man e Papagaio como postulantes à referência Após saída de Kayke, Rafael Moura e Papagaio são opções para comando de ataque alviverde

Desde a saída de Kayke, que era o artilheiro alviverde no Brasileirão, com seis gols, o Goiás está à procura, no elenco, de novo homem-gol. A titularidade dos últimos dois jogos foi do experiente Rafael Moura, de 36 anos. Outra opção é o recém-chegado Rafael Papagaio, de 20 anos. Pela primeira passagem marcante - fez 23 gols, em 41 jogos, em 2010, quando foi o de...