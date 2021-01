Esporte Goiás tem dupla afinada na busca pela permanência Em 13 anos de amizade e convivência, Augusto César e Glauber Ramos ajustaram parceria e agora comandam o alviverde na Série A

O entrosamento de 13 anos de Augusto César e Glauber Ramos é, segundo a dupla, um dos principais pontos que explicam os bons números e reação do Goiás sob o comando da dupla na disputa contra o rebaixamento. Técnico e auxiliar respectivamente, do sub-20 do clube esmeraldino, os dois assumiram a equipe profissional após a demissão de Enderson Moreira e, em dez jogos no...