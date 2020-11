Esporte Goiás tem duelos difíceis para sonhar com permanência São dois jogos contra rivais que lutam pelo título, Grêmio e São Paulo, mas partidas atrasadas podem dar fôlego na luta

Um surto da Covid-19 e compromissos de adversários com outras competições fizeram com que o Goiás passasse mais da metade do Campeonato Brasileiro com jogos a menos em comparação aos concorrentes. Afundado na lanterna, o time esmeraldino vivia a expectativa de melhorar a situação após realizar as partidas que faltavam. A espera acabou, pois na próxima semana o time e...