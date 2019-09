Esporte Goiás tem dose extra de drama para eliminar Luverdense da Copa Verde Goiás vive misto de emoções, mas bate Luverdense e avança à semifinal da Copa Verde

O Goiás viveu montanha-russa de emoções, na tarde de quarta-feira (11), para conquistar a classificação à semifinal da Copa Verde, jogando no Estádio da Serrinha, contra o Luverdense. Após conseguir encaminhar a vaga no primeiro minuto do segundo tempo, abrindo 2 a 0 no placar, o time alviverde viu a situação sair do controle e sofreu o empate. Mas, aos 51 minutos, o t...