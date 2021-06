Esporte Goiás tem defesa sólida sob comando do técnico Pintado Após contratação de novo comandante, equipe esmeraldina ainda não sofreu gols em três jogos oficiais

O problema defensivo do Goiás é a maior “pedra no sapato” do clube nas últimas temporadas. Com histórico de vocação ofensiva, o técnico Pintado tem início animador quanto à organização defensiva da equipe nas primeiras partidas no comando do time esmeraldino.Em três jogos oficiais, um pelo Campeonato Goiano e dois pela Série B do Campeonato Brasileiro, o time esmeraldino ain...