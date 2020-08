Esporte Goiás tem dúvida na defesa para estreia contra o São Paulo Zagueiro Rafael Vaz sente desconforto muscular e ainda será avaliado antes da partida

O técnico Ney Franco tem uma dúvida na defesa para escalar o Goiás contra o São Paulo, na estreia do time na Série A do Campeonato Brasileiro, domingo (9), às 16 horas, na Serrinha. O zagueiro Rafael Vaz está com desconforto muscular e ainda será avaliado até a hora do jogo. Caso não tenha condições, o titular na posição será David Duarte. O zagueiro Rafael Vaz ...