Esporte Goiás tem chance de reação imediata contra Jaraguá Após paralisação, alviverde recebe Jaraguá tentando engrenar depois de duas derrotas duras

Após duas semanas sem jogar, o Goiás volta a campo para enfrentar o Jaraguá nesta quarta-feira (31), às 22 horas, no Estádio da Serrinha. O time esmeraldino deixou má impressão nos dois últimos jogos antes da paralisação do futebol goiano e terá nova oportunidade de convencer seu torcedor de que está no caminho certo para a reta decisiva do Goianão e início da Série B do C...