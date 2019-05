Esporte Goiás tem chance de início melhor que a meta no Brasileirão Clube alviverde projetou 4 pontos nos três jogos iniciais da Série A, contra adversários fortes. Agora, planeja incomodar Cruzeiro fora de casa

O Goiás completa, neste domingo (5), a dura sequência inicial no Brasileirão. Com três jogos contra adversários fortes (Fluminense, São Paulo e Cruzeiro) em curto intervalo de tempo (uma semana), o time esmeraldino conseguiu fazer o mais difícil, que é vencer fora, mas ficou devendo em casa. Diante do Cruzeiro, no Mineirão, o Goiás buscará um início melhor do que o planej...