Esporte Goiás tem bom início, mas lamenta pontos perdidos na Série B Time esmeraldino ocupa 4ª posição, mas acredita que poderia brigar pela liderança da competição

Após nove rodadas, quase um quarto disputado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás aparece no grupo de acesso à 1ª Divisão, com 16 pontos, mas acredita que poderia estar melhor posicionado na tabela se não tivesse deixado escapar pontos que estavam sob seu domínio em três partidas específicas, todas longe da Serrinha.Na rodada deste fim de semana, o time esmera...