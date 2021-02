Esporte Goiás tem bola aérea como arma contra a queda Dos últimos dez gols marcados pelo Goiás, sete foram aproveitando bolas alçadas na área

A reação esmeraldina nesta reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, desde a virada sobre o Santos na Vila Belmiro, por 4 a 3, tem como marca o forte jogo aéreo. Entre os dez gols marcados, em cinco jogos, o time esmeraldino se valeu do aproveitamento de bolas alçadas na área em sete deles. O time esmeraldino tem no ataque dois centroavantes altos e com bom...