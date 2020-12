Esporte Goiás tem aproveitamento ruim de jogadores estrangeiros em 2020 Foram seis jogadores estrangeiros contratados e apenas um está no time titular nesta reta final de Série A do Brasileiro

O fim do contrato entre Goiás e o atacante argentino Keko Villalva sem causar barulho na torcida esmeraldina expõe o desempenho ruim na contratação de jogadores estrangeiros pela diretoria do clube em 2020. Após obter sucesso com a grata surpresa que representou o atacante uruguaio Leandro Barcia em 2019, a incursão esmeraldina pelo mercado sul-americano passou longe de...