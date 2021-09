Esporte Goiás: Tadeu pede concentração para 'jogo difícil' contra Brasil de Pelotas Goleiro esmeraldino vê páreo duro contra equipes que brigam contra o rebaixamento na Série B

Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás enfrenta o Brasil de Pelotas, penúltimo colocado, no próximo sábado (18), na Serrinha. Mesmo com a disparidade na tabela de classificação, o goleiro Tadeu prevê dificuldades para o time esmeraldino e espera que a equipe repita o nível de concentração demonstrado na vitória sobre o CRB. "O parâmetro para a noss...