Esporte Goiás: técnico Pintado chega para iniciar projeto Série B Nas últimas seis temporadas, treinador que iniciou o Campeonato Brasileiro no alviverde não terminou a competição nacional no posto

Nome escolhido pela diretoria esmeraldina para comandar o Goiás no “projeto Série B”, o técnico Pintado iniciou sua passagem pela Serrinha nesta quinta-feira (29) e terá de ser um ponto fora da curva em relação às últimas temporadas no clube.O treinador, de 55 anos, teve seu primeiro dia de trabalho no novo clube com uma reunião com os jogadores e membros da comissão...