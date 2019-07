Esporte Goiás Superbike e Brasileiro de Motovelocidade movimentam autódromo de Goiânia no fim de semana Competição estadual terá 2ª etapa da temporada na pista da capital, enquanto que a disputa nacional chega a 3ª corrida do ano

O autódromo de Goiânia será palco, neste fim de semana, da 2ª etapa do Goiás Superbike e da 3ª prova da temporada 2019 do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. De acordo com a organização do evento, mais de 120 pilotos confirmaram participação nas corridas na capital. O evento nacional conta com sete categorias (SBK Pro, SuperSport 600, SBK Light, SBK Master, SuperS...