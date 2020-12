Esporte Goiás SuperBike abre inscrições para disputa da 4ª etapa Programação prevê treinos na sexta-feira (11) e sábado (12), com corridas sendo disputadas no domingo (13), no Autódromo Internacional Ayrton Senna

A organização do Goiás SuperBike abriu as inscrições para a disputa da 4ª etapa, que será disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, no final de semana dos dias 11 e 13 de dezembro. Conforme protocolo de segurança para a realização do evento, o acesso ao público não será permitido por medidas de segurança contra a Covid-19. Pilotos terão até o 11/12 para ...