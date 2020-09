Esporte Goiás SuperBike: 3ª etapa será disputada em outubro Prova seria disputada no dia 13 de setembro, mas precisou ser adiada. Nova data é no dia 11 de outubro

A organização do Goiás SuperBike divulgou a nova data da 3ª etapa da temporada 2020. No dia 11 de outubro, os pilotos voltarão a correr no autódromo de Goiânia. A prova seria disputada no dia 13 de setembro, mas por problemas técnicos, segundo a organização, não foi possível de ter sido realizada conforme programação inicial. O final de semana da 3ª etapa do Goiá...