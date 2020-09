Com valentia e aplicação, o Goiás conseguiu reverter situação adversa criada logo no início do jogo contra o líder Internacional e saiu da Serrinha vitorioso. O time esmeraldino bateu a equipe colorada, por 1 a 0, e aliviou a pressão sobre o elenco e, principalmente, sobre o técnico Thiago Larghi.

O Goiás começou o jogo com 11 jogadores, como está na regra, mas essa igualdade numérica durou menos de dois minutos. O lateral esquerdo deu entrada forte, por trás, no atacante Marcos Guilherme e recebeu cartão amarelo. O árbitro de vídeo avisou que o lance poderia ser para expulsão e Flávio Rodrigues de Souza foi conferir. Após análise do lance, a decisão do árbitro central foi aplicar cartão vermelho direto para Jefferson. Marcos Guilherme precisou sair de campo.

O técnico Thiago Larghi sacou o atacante Keko para recompor a linha de defesa e colocar o lateral esquerdo Caju. Com um a mais, o Internacional tinha a posse de bola, mas não era incisivo. O Goiás se defendia como podia e quando teve uma chance abriu o placar. Aos 44 minutos do 1º tempo, a bola foi alçada na área e ficou com Vinícius Lopes. O garoto girou e chutou rasteiro, a bola saiu sem muita força, mas o goleiro Marcelo Lomba aceitou.

Como o jogo entre Goiás e Flamengo foi adiado, devido ao retorno do calendário da Copa Libertadores da América, o time esmeraldino terá duas semanas de folga na tabela. O clube só volta a campo no dia 27 de setembro, quando encara o Ceará, às 18h15, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Goiás: Tadeu; Edílson, David Duarte, Fábio Sanches e Jefferson; Breno (Ratinho), Sandro e Daniel Bessa; Vinícius Lopes, Rafael Moura e Keko (Caju). Técnico: Thiago Larghi

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei (Rodrigo Moledo), Pedro Henrique (Leandro Fernández), Victor Cuesta e Moisés; Musto, Edenílson, Bruno Praxedes e D'Alessandro (Rodrigo Lindoso); Marcos Guilherme (Boschilia) e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet

Gols: Vinícius Lopes aos 44’ do 1º tempo (Goiás)

Expulsão: Jefferson (Goiás)