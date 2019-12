Esporte Goiás: sonho de Libertadores se torna pesadelo Com quinta goleada sofrida no campeonato, Goiás fica sem chances de avançar ao principal torneio continental

O sonho do Goiás de retornar à Libertadores teve fim na noite desta quinta-feira (5). O time esmeraldino sofreu sua quinta goleada no Campeonato Brasileiro - antes já havia sido superado por placar elástico por Flamengo, Santos (duas vezes) e Athletico-PR - ao perder por 5 a 1 para o Palmeiras, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. “Não podemos sofrer ...