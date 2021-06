Esporte Goiás sofre virada no Sul e mantém escrita negativa em Pelotas Time esmeraldino perde a quarta partida em quatro jogos disputados contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas, e vê cair a invencibilidade

Pela quarta vez na história, o Goiás volta de viagem de Pelotas com as mãos vazias. O time esmeraldino foi ao interior gaúcho em busca de uma vitória para se manter no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, mas sofreu virada do Brasil de Pelotas, por 2 a 1, e viu o tabu ser mantido de nunca ter somado ponto no Estádio Bento Freitas, casa do Xavante. Com a derrota...