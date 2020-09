Esporte Goiás sofre terceira derrota com Thiago Larghi e segue na lanterna Time esmeraldino foi derrotado neste domingo pelo Sport, na Ilha do Retiro, no Recife

O Goiás adiou mais uma vez o início de sua recuperação nesta Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino foi derrotado neste domingo (6), por 2 a 1, pelo Sport, na Ilha do Retiro, no Recife. Com o resultado, a equipe goiana segue na lanterna da competição com apenas quatro pontos somados. Essa foi a terceira partida do Goiás sob o comando do técnico Thiago...