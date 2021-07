Esporte Goiás sofre com desfalque de trio titular contra o Londrina Pintado perdeu o zagueiro Reynaldo César, o volante Caio Vinícius e o atacante Alef Manga para próxima rodada da Série B

A vitória sobre o CSA-AL, por 1 a 0, em Maceió colocou o Goiás mais uma vez no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, mas deixou consequências para a próxima rodada da competição. O técnico Pintado terá de lidar com desfalques de três titulares absolutos da equipe. O Goiás pisou no gramado do Estádio Rei Pelé com três jogadores pendurados com dois cartões amar...