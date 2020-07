Esporte Goiás: Serrinha recebe última vistoria Se passar pela vistoria, estádio será confirmado como palco da estreia do time esmeraldino no Brasileirão, contra o São Paulo, no dia 9 de agosto

A CBF visitará a Serrinha no próximo domingo (2) para realizar vistoria na iluminação no estádio. O resultado deve ser enviado ao Goiás até segunda-feira (3). Se aprovado, o time esmeraldino estará autorizado a disputar a estreia no Brasileirão, contra o São Paulo, no local. “Só falta a vistoria da iluminação. É bem rápida. Se estiver tudo certo, pode ser ...