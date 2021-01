No final da semana passada, o Goiás embarcou para o jogo contra o Inter com a possibilidade de sair da zona de rebaixamento. Uma semana depois, o time goiano se prepara para encarar o Flamengo ciente de que não sairá do Z4. Apesar das derrotas para a equipe colorada na última rodada da Série A e o revés no clássico contra o Atlético, pelo Goianão 2020, o clima no clube esmeraldino segue de confiança na permanência na elite nacional.

Para escapar do rebaixamento, no entanto, o Goiás terá de melhorar o aproveitamento contra os times da parte de cima da classificação da Série A. Nas próximas cinco rodadas, o time esmeraldino enfrentará equipes que ocupam as dez primeiras colocações. Isso já ocorreu em outras 13 oportunidades no Brasileirão 2020, e a equipe goiana venceu apenas duas vezes. O aproveitamento de 17,9% contra equipes que ocupavam a primeira metade da tabela na rodada em que a partida foi disputada é o pior entre os times que lutam contra o rebaixamento à Série B. Além das duas vitórias, o Goiás empatou um jogo e perdeu dez vezes.

Na sequência das próximas cinco rodadas, o Goiás enfrenta Flamengo (4º), Ceará (10º), Santos (9º), Fluminense (7º) e Atlético-MG (3º). As partidas contra o time rubro-negro, o Vozão e o Galo serão em Goiânia. Diante do Peixe e do tricolor carioca, a equipe esmeraldina será visitante.

O melhor aproveitamento é do Fortaleza, que, em 13 jogos, conquistou 43,6% dos pontos. O Vasco tem 37,8%, o Coritiba aparece com 33,3%, o Bahia com 31,1%, o Sport com 27,8% e o Botafogo tem 27,5%.

“À medida que as rodadas vão passando, os jogos em casa são cada vez mais decisivos. Lamento muito o resultado contra o Internacional porque seriam pontos que nos ajudariam nessa situação. Vamos ter um jogo bastante difícil contra o Flamengo, mas buscaremos conquistar pontos em casa para estarmos próximos de sair da zona de rebaixamento nas últimas rodadas, quando enfrentaremos adversários diretos”, comentou o técnico Augusto César, que faz dupla com Glauber Ramos no comando da equipe esmeraldina.