Esporte Goiás segura empate e avança à 2ª fase da Copinha Goiás e Sertãozinho administram resultado, de 0 a 0, e estão classificados no Grupo 18

O Goiás segurou empate sem gols, nesta quarta-feira (8), com o Sertãozinho-SP, no Estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho, interior de São Paulo, e avançou para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As duas equipes entraram em campo sabendo que um empate entre elas seria o suficiente para classificação de ambas à próxima fase. Isso porque o Confia...