Goiás segue com rotina de desfalques no setor defensivo na Série B

O Goiás sofreu com desfalques ao longo das últimas rodadas e não será diferente para a importante partida diante do Vitória neste sábado (2). O time não poderá contar com a dupla de volantes considerada titular, e o técnico Marcelo Cabo precisará buscar soluções para colocar fim à sequência negativa de derrotas e de jogos com a defesa sendo vazada.Após três derrotas n...