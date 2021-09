Esporte Goiás se prepara para maratona em dez dias Sequência de próximas quatro partidas é decisiva, na visão do clube, que terá desgaste e confrontos difíceis

Para ficar mais perto do acesso à Série A, o Goiás trata a sequência seguinte de quatro jogos em dez dias como decisiva para os anseios do clube. Na vice-liderança, o objetivo é se manter dentro do G4 para chegar à reta final do Campeonato Brasileiro com boas condições de conquistar o acesso. Se nos últimos 20 dias o time esmeraldino entrou em campo apenas duas vezes,...