Esporte Goiás se preocupa com contratos que terminam em 2020 Diretoria já pensa em prorrogação de vínculos de jogadores que se encerram em dezembro

Além da queda de receitas e competições indefinidas, a paralisação do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus pode gerar mais uma preocupação para os clubes: como vão ficar os contratos de atletas que se encerram no final do ano. A pauta já preocupa o Goiás, que possui 20 jogadores com vínculos até o final da temporada.O que era uma estratégia passou a se...