No Goiás, a opinião é de que o nível de competitividade da Série A sofrerá com impacto negativo por causa da paralisação do futebol. Apesar de, para o clube, isso poder gerar um equilíbrio na principal competição do País, a avaliação é de que o saldo final será de prejuízo.

“Vamos ter prejuízo técnico, isso vai acontecer. A preparação não será ideal, com calendário espremido, os atletas vão apresentar cansaço acima do habitual. Por isso, o nível das partidas será afetado. Jogadores mais talentosos, por exemplo, podem apresentar dificuldades para criação de jogadas e os jogos devem sofrer queda na qualidade”, opinou o diretor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa.

O dirigente acredita que é difícil prever, mas entende que, se houver equilíbrio físico entre os times, a possibilidade de mudanças na classificação ao longo do campeonato é maior. “Se o formato for o atual, com 38 rodadas, viagens uma atrás da outra, a posição física será afetada. Quem lidar bem com a preparação física vai se sobressair e times com elencos maiores podem ter vantagem. Por isso, vejo que um equilíbrio possa surgir no campeonato”, salientou o diretor esmeraldino, que torce para que a proposta da Fifa, de que jogos tenham cinco substituições (duas no intervalo) para evitar desgastes físicos, seja aprovada pela International Board, órgão que faz a gestão de regras do futebol.

Segundo Túlio Lustosa, o maior número de substituições evitaria que o número lesões aumente com o início da competição. O tema já preocupa o Goiás, mas é tratado com cautela por causa da incerteza sobre quando a Série A vai começar e qual será o formato. “Tudo que falarmos agora será especulação, mas realmente há preocupação caso a volta (dos jogos) seja rápida depois de uma parada tão grande. Não temos data e cenário. Participo de grupos com preparadores físicos das séries A e B e ainda não comentam sobre isso por causa da incerteza. Mas nos preocupa”, comentou o preparador físico Alexandre Lopes.

Durante a última semana, clubes e CBF se reuniram e adiantaram conversas para retomada de treinos e perspectiva de volta dos Estaduais a partir da segunda quinzena deste mês. Na opinião do volante Gilberto Júnior, clubes vão precisar de um período de pelo menos 20 dias para treinamentos. “Retornar na mesma condição que estávamos será impossível. Isso vale não só para nós, do Goiás, mas para todos os clubes. Não digo começar do zero, mas será preciso uma nova pré-temporada para que o impacto na Série A seja o menor possível”, frisou o jogador esmeraldino.