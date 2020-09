Esporte Goiás se movimenta para emprestar jovens do sub-23 Atletas da categoria serão cedidos, após o clube esmeraldino optar por não participar do Brasileiro de Aspirantes. Atacante Zeca, por exemplo, já acertou com Criciúma

A direção do Goiás espera concluir negociações de empréstimos de atletas das categorias de base no decorrer dos próximos dias. Jogadores do time sub-23 serão cedidos para outros times, após a equipe esmeraldina oficializar desistência do Brasileiro de Aspirantes. O atacante Zeca foi o primeiro a deixar o clube goiano, ele acertou com o Criciúma. Segundo o direto...