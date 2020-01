Esporte Goiás se aproxima de dupla de estrangeiros Diretoria esmeraldina negocia com chileno Ignacio Jara e argentino Daniel Villalva. Clube renova com meia-atacante Kaio

A diretoria esmeraldina segue em busca de novas contratações. O clube está em negociações com o meia chileno Ignacio Jara, de 22 anos. Já existe acordo com o Cobreloa-CHI e falta apenas a resposta do atleta, de acordo com o Goiás.A equipe esmeraldina também negocia a chegada do atacante argentino Daniel Villalva. Revelado pelo River Plate-ARG, o jogador de 27 anos dispu...