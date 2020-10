Esporte Goiás se aproxima de acerto com Chico Diretoria esmeraldina tenta resolver últimos detalhes para anunciar a contratação de zagueiro

O Goiás se aproximou da contratação do zagueiro Chico, de 33 anos, que estava no futebol turco e tem passagens, no Brasil, por Athletico-PR, Palmeiras e Coritiba. Desde que o zagueiro Rafael Vaz foi negociado com o Al-Khor, do Catar, o elenco esmeraldino ficou com uma lacuna para a posição. Por isso, a diretoria foi ao mercado em busca desta reposição e deve fechar...