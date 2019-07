Esporte Goiás se apoia em rendimento como mandante Equipe esmeraldina recebe o Galo em seu primeiro jogo em casa após paralisação para Copa América

O Goiás quer reencontrar o caminho do bom futebol, e das vitórias, jogando diante da torcida, no Estádio Serra Dourada, neste domingo (28), contra o Atlético/MG. O time esmeraldino é um dos melhores mandantes da competição, com 80% de aproveitamento em casa. O cenário é considerado ideal pelo clube para mostrar que a parada durante a Copa América não foi negativa para o...