O Goiás espera, nesta segunda-feira (30), uma contraproposta do Sindicato dos Atletas do Estado de Goiás (Sinapego) para fechar acordo com seus jogadores. Apesar de uma aceitação total ter sido descartada pelo representante dos atletas, o departamento jurídico esmeraldino se apega às resoluções, da última semana, no futebol europeu para estabelecer concordância.

PSG e Barcelona anunciaram, na última quinta-feira (27), que parte dos salários de seus jogadores seria cortada. No sábado (28), a Juventus anunciou um acordo de não pagar salários de março a junho se a temporada seguir parada.

“Temos visto, nos últimos dois dias, que os clubes estão tendo a compreensão de seus jogadores e das comissões técnicas para essa redução de salários. Juventus e Barcelona são dois exemplos”, disse o advogado Dyogo Crosara.

O pedido conjunto de Goiás, Atlético e Vila Nova consiste na redução de 50% nos pagamentos dos atletas. A medida deve passar por negociação nesta semana. O aceite imediato era descartado mesmo por Dyogo Crosara.

“A expectativa é que eles cheguem a uma contraproposta que nos possibilite encontrar um denominador comum. Os clubes esperam essa contraproposta para que cheguemos a um bom termo. Eles devem apresentar isso na segunda-feira (30)”, afirmou o advogado.

Para Dyogo Crosara, o momento é de compreensão das duas partes. Enquanto os clubes buscam saídas para se manter financeiramente, jogadores precisam dos salários para sustento de suas famílias. “Esperamos bom senso, nesse momento, por parte do representante dos atletas para que, o mais breve possível, cheguemos a um denominador comum”, disse o advogado do Goiás.

O Sinapego afirmou que se reuniria com os capitães de cada time para elaborar uma contraproposta. Apesar do ofício, apresentado na última sexta-feira (27), ter pedido manifestação do sindicato em 48 horas, o presidente Marçal Filho analisa o documento com paciência para evitar danos aos atletas.