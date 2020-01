Esporte Goiás se antecipa ao Atlético-GO e contrata Mike Artilheiro do Dragão, com 19 gols na temporada passada, atacante estava sem clube e assinou por um ano com o time esmeraldino

O Goiás acertou a contratação do atacante Mike, ex-Atlético-GO. O jogador de 26 anos assinou contrato de 1 ano, em definitivo, com o clube esmeraldino nesta quinta-feira (30). Ele já está em Goiânia e deve iniciar os treinamentos com a nova equipe nesta sexta (31). Mike era alvo do Atlético-GO. No ano passado, o jogador disputou 54 partidas pelo clube, marcou 19 ...