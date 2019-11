Nas cinco rodadas finais do Campeonato Brasileiro, o Goiás busca consolidar a permanência na elite - que segue próxima - e garantir classificação à Copa Sul-Americana. Um retorno ao torneio internacional, após cinco anos (veja histórico esmeraldino na competição no fim desta matéria), é considerado objetivo importante para o clube esmeraldino na próxima temporada.

“Depois de sair de uma Série B, chegar a uma Copa Sul-Americana será muito importante para o Goiás. Estaríamos ajudando a colocar nosso nome na história. Estou 100% focado nisso (ajudar na classificação) nessas partidas restantes”, destacou o zagueiro Rafael Vaz, que lembrou o calvário esmeraldino na 2ª Divisão nacional entre 2016 e 2018.

De acordo com o departamento de matemática da UFMG, a possibilidade que o clube esmeraldino tem de chegar à Libertadores ou de ser rebaixado não chega a 1% (0.006% de queda e 0.78% de classificação ao principal torneio continental). O próprio instituto indica que um time com 44 pontos tem menos de 1% de risco de descenso. Ou seja, um ponto deve ser suficiente para o Goiás confirmar a permanência na elite. Os jogos restantes são contra Bahia, Inter, Fortaleza, Palmeiras e Grêmio.

Já a possibilidade de confirmar vaga na Sul-Americana é maior que 90%. O alviverde já participou da competição em sete oportunidades. A primeira foi em 2004, quando passou pelo Atlético-MG na fase preliminar e caiu diante do Cruzeiro (empate por 2 a 2 no Serra e derrota por 3 a 2 no Mineirão). A última participação foi em 2015, quando entrou diretamente na 2ª fase e foi eliminado pelo Brasília - empate sem gols no Distrito Federal e derrota por 2 a 0 em Goiânia.

A principal participação alviverde no torneio ocorreu em 2010, quando superou Grêmio, Peñarol/URU, Avaí e Palmeiras para chegar à final, em que foi derrotado, nos pênaltis, pelo Independiente (ARG). Fazer campanha semelhante, com final feliz para os esmeraldinos, é possível, na avaliação de Túlio Lustosa, gestor de futebol do clube.

“O planejamento é ficar entre os dez (do Brasileiro). A chance é real, está próxima, mas temos de sacramentar a permanência. Sabemos que temos condições de brigar pelo título, que pode significar um upgrade do clube. O que falta para o Goiás é um título de certo patamar, nacional ou internacional”, projetou o dirigente, confiante.

O próximo compromisso do Goiás será domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, contra o Bahia. Para o duelo do fim de semana, o técnico Ney Franco contará com o retorno de Michael, que cumpriu suspensão no empate por 1 a 1 com o Vasco, no Rio. Ausência confirmada é o lateral esquerdo Alan Ruschel, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

GOIÁS NA SULA

2004 - Eliminado na 1ª fase pelo Cruzeiro (2 a 2 no Serra e derrota por 3 a 2 no Mineirão). Antes, bateu o Atlético-MG na fase preliminar

2005 - Eliminado na 1ª fase pelo Corinthians (derrota por 2 a 0 no Serra e 1 a 1 no Pacaembu)

2007 - Eliminado nas oitavas pelo Arsenal-ARG (derrota por 3 a 2 no Serra e 1 a 1 na Argentina). Tirou o Cruzeiro na 1ª fase

2009 - Eliminado nas oitavas pelo Cerro (derrota por 2 a 0 em Assunção-PAR e vitória por 3 a 1 no Serra). Tirou o Atlético-MG na 1ª fase

2010 - Vice-campeão. Derrotado na final pelo Independente (ARG). Venceu por 2 a 0 no Serra e perdeu por 3 a 1 na Argentina - caiu por 5 a 3 nos pênaltis). Na campanha, tirou Grêmio, Peñarol, Avaí e Palmeiras

2014 - Eliminado nas oitavas pelo Emelec (perdeu por 1 a 0 no Equador e ganhou por 1 a 0 no Serra, mas caiu nos pênaltis por 6 a 5). Bateu o Fluminense na 2ª fase

2015 - Estreia e eliminação na 2ª fase pelo Brasília (0 a 0 no DF e derrota por 2 a 0 no Serra)