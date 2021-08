Esporte Goiás se adapta a nova plataforma tática

O técnico Marcelo Cabo terá força máxima para escalar a equipe do Goiás para enfrentar o Coritiba na próxima sexta-feira (6). A tendência é a manutenção da formação titular, embora o treinador possa fazer algum ajuste no decorrer dos próximos dias.O treinador esmeraldino poderá contar mais uma vez com o volante Breno, mas ele não deve voltar automaticamente para a equi...