Esporte Goiás sai na frente, mas cede empate para o Fortaleza no Ceará Com o resultado, o alviverde chega a 16 pontos em 21 jogos e faz, na próxima semana, os dois jogos que tem atrasados na Série A

O Goiás até flertou por alguns momentos com a segunda vitória seguida e um passo forte na reação dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, mas o time esmeraldino não resistiu e cedeu o empate ao Fortaleza, por 1 a 1, nesta quinta-feira (26), na Arena Castelão, na capital cearense. Com o empate, o Goiás segue como o visitante mais dócil do Brasileirão por não ter ven...