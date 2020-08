Esporte Goiás: saídas de Ney Franco e diretor iniciam mudança de rota Diretor de futebol, Túlio Lustosa também é desligado. Mudanças ocorrem após irritação da cúpula do clube alviverde com derrota para Fortaleza

Depois de três rodadas do Campeonato Brasileiro, o Goiás muda completamente a rota do futebol. Após reunião na noite desta quinta-feira (20), a diretoria esmeraldina optou por duas mudanças importantes no futebol do clube. O técnico Ney Franco e o diretor de futebol Túlio Lustosa foram demitidos dos respectivos cargos. O futebol fraco apresentado diante do Fortaleza ir...