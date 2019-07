Esporte Goiás só pensa na metade de cima da tabela Alviverde estipula meta de seguir entre os dez primeiros da Série A e pretende vencer após duas rodadas

Apesar do famoso discurso de pensar jogo a jogo, o Goiás tem a meta de prolongar o máximo possível sua estadia entre os primeiros dez colocados do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino já teve oportunidade de ocupar a vice-liderança da competição, mas, no momento, vive o risco de, após sair do G6, despencar na tabela. Vencer o Atlético/MG, neste domingo (28), garante o...