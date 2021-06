Esporte Goiás só empata na estreia da Série B contra Sampaio Corrêa Esmeraldinos mostram pouco entrosamento em duelo no Maranhão e completam oito jogos sem vitórias

O Goiás não passou de um empate, por 0 a 0, com o Sampaio Corrêa-MA em sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino sentiu a falta de entrosamento e não conseguiu superar os campeões maranhenses. Com o resultado, o time esmeraldino soma o primeiro ponto e fica com a mesma pontuação de outras nove equipes, incluindo o Sampaio Corrêa. Embora seja o início...