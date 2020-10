Esporte Goiás só empata com Botafogo e segue em crise no Brasileirão Com resultado no Rio de Janeiro, time esmeraldino chega ao sétimo jogo sem vitórias na Série A

O campeão de empates encontrou o time que mais sofre para vencer no campeonato na noite desta segunda-feira (19), no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro. Não podia dar outra. Botafogo e Goiás não saíram do empate, de 0 a 0, e pouco mudaram suas situações na luta contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Melhor para a equipe carioca, que chegou...